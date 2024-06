LUCCA

Continuano anche nel 2024 le celebrazioni per i 25 anni di Area Performance, lo spazio che da sempre trova casa nel padiglione Carducci di Lucca Comics & Games. Da ieri è disponibile sul canale YouTube di Lucca Comics & Games il trailer ufficiale del documentario “1998-2023 Area Performance Silver Anniversary - The Story”. Diretta dal regista Luca Bitonte, preparatevi a una storia di passione, arte, amicizia e solidarietà, narrata direttamente da Emanuele Vietina, direttore di Lucca Comics & Games (nella foto con il sindaco Pardini), e Cosimo Lorenzo Pancini, director of art di Lucca Comics & Games.