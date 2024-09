E’ aperta la biglietteria dei Comics

E’ aperta ufficialmente da ieri mattina la vendita dei biglietti dell’edizione 2024 di Lucca Comics & Games, The butterfly effect. Adesso è dunque possibile acquistare biglietti giornalieri e abbonamenti fino al raggiungimento di un massimo di 80.000 ingressi al giorno. I biglietti dell’edizione 2024 del festival e le relative indicazioni sono disponibili nella sezione dedicata del sito https://www.luccacomicsandgames.com/it/2024/biglietti/. I biglietti in vendita sono: - biglietti Print@home - Stampa@casa (ovvero il biglietto/abbonamento arriva via e-mail ed è necessario ritirare il braccialetto presso i Welcome Desk); - biglietti eTicket (ossia il biglietto digitale da mostrare solo via smartphone che prevede comunque il ritiro del braccialetto ai Welcome Desk); - i Fanticket (disponibili solo da oggi, 4 settembre), cioè il tradizionale biglietto di cartoncino “da collezionare”: un biglietto giornaliero disponibile solo con l’acquisto contestuale del servizio “Salta il Welcome Desk”, che permette di ricevere a casa sia il Fanticket sia il braccialetto; - tutti gli abbonamenti (chi acquista gli abbonamenti da 3, 4 e 5 giorni riceverà direttamente a casa il biglietto e i relativi braccialetti, riducendo i tempi di attesa a Lucca). La tipologia di consegna cambia sulla base del tipo di biglietto o tramite corriere espresso (insieme al braccialetto) o direttamente sullo smartphone o la stampa a casa. Il sito di riferimento è quello di Ticketone.