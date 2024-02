Domenica torna il Carnevale

Torna a Valdottavo l’appuntamento con il Carnevale dei Ragazzi, organizzato dal comitato paesano con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Borgo a Mozzano.

Un momento molto bello e importante per grandi e piccini, che potranno festeggiare il Carnevale diretammente a Valdottavo.

Domenica 4 e domenica 11 febbraio, a partire dalle 14, carri e gruppi mascherati sfileranno per il centro di Valdottavo accompagnati da musica e da tante golosità a tema carnevale. Molti gli stand espositivi in piazza e nelle vie, divertimento assicurato per bambini e le persone di ogni età. Domenica 11 febbraio, infine, si terrà il concorso delle mascherine. In caso di pioggia, l’evento è rimandato a domenica 18 febbraio. Ingresso libero. M.N.