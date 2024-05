Diecimila presenze per la terza edizione del Festival Lucca Città di Carta

La terza edizione del Festival Lucca Città di Carta, organizzato dall’associazione omonima in collaborazione con Nati per Scrivere e L’Ordinario, chiude il sipario superando se stessa: 9.953 infatti le presenze registrate nella due-giorni del 27 e 28 aprile al Real Collegio, duemila in più rispetto alla tre-giorni del 2022. L’appuntamento, adesso, è al prossimo anno, visto che la manifestazione diventerà annuale. “Siamo ovviamente felicissimi di questo nuovo risultato in termini di presenze – spiegano la direttrice Romina Lombardi e il direttore dell’area editori Alessio Del Debbio a nome di tutto lo staff – vuol dire che il Festival continua a crescere da tutti i punti di vista ed è ciò su cui lavoriamo alacremente ogni volta per quasi un anno, ma ciò che ci renderà sempre più felici anche dei numeri sono l’entusiasmo del pubblico, La due giorni del Festival - che si è aperta ufficialmente sabato 27 aprile con il taglio del nastro al Real Collegio alla presenza del Consigliere regionale e presidente del Premio letterario San Domenichino Giacomo Bugliani - ha proposto oltre 80 stand tra editori, artisti e artigiani, 70 eventi tra incontri, convegni, mostre, experience e workshop.