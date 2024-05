“Che arte emozionarsi“ alla scuola Collodi di Marlia. Le opere dei bambini da oggi in esposizione

Un percorso didattico costruito nell’arco dell’intero anno scolastico, realizzato grazie al sostegno e all’assistenza dell’Associazione Arte Bambini, si è trasformato in una grande mostra, con i lavori eseguiti dai piccoli allievi della Scuola dell’Infanzia “Carlo Collodi” di Marlia. L’esposizione dei lavori, che ha come titolo “Che Arte Emozionarsi”, è stata aperta ai genitori e docenti già la scorsa settimana ed è stata accolta, con apprezzamenti e calore, per il grande impegno dei piccoli allievi. Tanti i bambini con genitori e familiari, insegnanti di ieri e di oggi, insieme al Dirigente Scolastico Donato Biuso e l’ex Dirigente Nicola Prezioso, non sono voluti mancare allo speciale evento. Visto l’entusiasmo con il quale è stata accolta l’esposizione, il corpo docenti ha deciso di aprire le porte del plesso di Marlia, per permettere a chiunque lo desideri, di visitare l’esposizione. A partire da oggi, nella fascia oraria dalle 16.15 fino alle 17.45, chi vorrà potrà recarsi al plesso scolastico in via della Chiesa a Marlia, per poter visitare le “opere” che con grande impegno i bambini hanno realizzato. Composizioni allegre, ricche di colore e di creatività, che raccontano l’universo più bello, quello che solo i bambini sanno restituirci. Un’occasione da non farsi sfuggire. Al termine di questo bel percorso, la scuola dell’ Infanzia “C. Collodi” intende ringraziare sentitamente l’associazione Arte Bambini di Lucca, nella persona di Irene Ferrarese, che ha accompagnato in questo meraviglioso viaggio.