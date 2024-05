In mostra da oggi “Tre donne, tre anime, tre stili“

Si inaugura oggi la mostra con le opere di Marisa Santarlasci, Maria Maddalena Vertuccio e Anna Verona presso la Chiesa di San Cristoforo in Via Fillungo, ore 17.30. I dipinti e le sculture delle tre artiste, selezionate dal critico Giuseppe Cordoni, rappresentano i loro mondi, la loro pluriennale esperienza, il racconto delle proprie vite con linee, colori e forme elaborate da ognuna in modo profondamente diverso, con una collocazione fantastica nello scenario meraviglioso della Chiesa di San Cristoforo, sede dell’Ucai di Lucca.

L’inaugurazione sarà allietata da un Concerto dell’Orchestra d’Archi “Liceo Artistico Musicale A. Passaglia” diretto dal docente Carlo Alberto Valenti, con la collaborazione delle Professoresse Abela e Pellegrini, del solista compositore Mattia Zappalà e ovviamente dei ragazzi coinvolti. La mostra, che si protrarrà fino al 31 maggio, con apertura quotidiana dalle 16.30 alle 19.30, prevede un secondo momento dedicato alla musica e alla rappresentazione scenica il 24 maggio alle ore 17, con i ragazzi del Liceo Passaglia e del Laboratorio Pcto “All’opera ragazzi ed il Costume di scena” a cura delle Professoresse Allahyarye e Bruno. Momenti speciali che uniscono le arti e le energie, le esperienze e le sperimentazioni, a disposizione di tutti gli interessati sempre con ingresso libero.