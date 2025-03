Danzare dietro la luce. Morganti con il pubblico

La danzatrice e coreografa Cristiana Morganti, divenuta ormai da tempo protagonista assoluta della creazione coreografica contemporanea italiana e internazionale, e con alle spalle un percorso professionale segnato dalla lunga condivisione del percorso artistico di Pina Bausch con il TanzTheater Wuppertal, sarà al Teatro del Giglio stasera alle 18, nel ridotto del teatro, per l’incontro con il pubblico che prelude allo spettacolo “Behind the Light”.

Con lei, sarà a teatro per condurre l’incontro Silvano Patacca, già direttore artistico delle stagioni di prosa e danza del Teatro Verdi di Pisa. L’occasione dell’incontro di domani è preziosa: sarà infatti il modo per conoscere da vicino la nuova creazione di Morganti, “Behind the Light”, che la stessa danzatrice e coreografa definisce "uno sfogo, una confessione, un monologo danzato, parlato, urlato. Una riflessione sulla crisi esistenziale e artistica di una coreografa / danzatrice durante e dopo la pandemia", che racconta di una crisi familiare, professionale e intima, di una sequela di eventi con il tipico “effetto domino” in cui una disgrazia pare chiamarne un’altra, in cui sembra venga meno ogni singolo punto di riferimento, ogni certezza.

La vicenda personale di Morganti risuona con intensità in chi guarda, dalla platea, in un momento storico che, con la pandemia alle spalle e una quotidianità fatta di crisi economica e di valori, si può definire fra i più destabilizzanti della contemporaneità. Questa “personale crisi globale” viene mostrata, presa in giro, aggirata, attraversata, evasa, superata grazie al potere rigenerativo della confessione e soprattutto dell’arte, ora urlata, ora sussurrata tra le lacrime, con il capo adagiato sul pavimento.

È una danza che fa venire voglia di danzare quella di Cristiana Morganti, complice l’esplosione di energia che fa seguito alla catarsi di questa confessione aperta, sincera, sofferente ma di un dolore mai autocompiaciuto, anzi immediatamente lenito dalla risata, anche di sé, con il pubblico.

I biglietti per “Behind the Light” sono in vendita alla Biglietteria del Teatro e online su www.ticketone.it e www.teatrodelgigliogiacomopuccini.it.