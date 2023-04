Daniele Barsotti, lucchesità in tournée

Da oggi prenderà il via il tour 2023 del cantante lucchese Daniele Barsotti dal Teatro di Godiasco Salice Terme, al quale farà seguito la tappa di domenica 23 aprile alle 17 al Teatrino di Vetriano gestito dalla scala di Milano, per poi proseguire a Padova, Carpi e nelle maggiori sale concerto di molte altre città italiane. Lo spettacolo vede la regia della, regista cantante, musicista nonché discografica Giovanna Nocetti. Daniele Barsotti, già vincitore del Premio Castrocaro 2018 per il “Miglior Brano e

arrangiamento”, premio consegnato dal soprano Katia Ricciarelli, ha al suo attivo importanti

collaborazioni con artisti di chiara fama e la pubblicazione di alcuni cd. Si è esibito in occasione del concerto di Gloria Gaynor e recentemente ha pubblicato “Sotto quale cielo” realizzato in coppia con Simona Atzori, brano che, in poco tempo ha raggiunto 65.000 visualizzazioni. Daniele Barsotti nel corso della serata proporrà sia brani inediti tratti dalla sua ultima compilation che cover di brani italiani e stranieri ed inoltre eseguirà ”Sotto quale cielo” in coppia con Simona Atzori, avvalendosi anche della collaborazione ed accompagnamento musicale, alle tastiere la pianista e cantante Eva Spadoni, dei chitarristi Filippo Vannucchi e Federico Dell’Orfanello, del bassista Leonardo Micheli e del batterista Tommaso Livi.