Dalle proteste al ricorso al Capo dello Stato

Una vicenda che ha infiammato la primavera, anche prima delle elezioni amministrative a Capannori e, dopo la pausa estiva,ha ripreso a far discutere. La realizzazione dell’impianto di riciclo di pannolini, pannoloni e scarti tessili a Salanetti è sempre l’argomento più gettonato. A Porcari è anche materia di scontro politico. Nel frattempo si sono attivate pure le carte bollate. Il ricorso al Tar dei cittadini, supportati dai comitati, è stato respinto. C’è da verificare quello al Capo dello Stato del Comune. Retiambiente ha sottolineato come di questi impianti ne verranno realizzati una decina in tutta Italia.

Massimo Stefanini