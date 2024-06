Da Ebtt 300mila euro per aiutare le aziende a sostenere le spese

Ebtt – l’Ente bilaterale del turismo toscano di cui fa parte anche Confcommercio, rende noto come sia aperto il bando di sostegno al reddito rivolto alle aziende iscritte e in regola col pagamento del contributo all’ente stesso, per un importo pari a 300 mila euro. Le domande sono registrate in ordine cronologico di arrivo e pagate fino a capienza del fondo. Le aziende possono presentarle rivolgendosi anche agli uffici di Confcommercio Imprese. Tre i settori: sicurezza e igiene; costi delle polizze assicurative per lo svolgimento delle attività; digitalizzazione e aggiornamenti di siti e portali aziendali. Informazioni al numero 0583/47311.