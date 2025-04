“Castelnuovo dance festival“ al teatro Alfieri

Il teatro Alfieri ha ospitato la rassegna nazionale ’Castelnuovo dance festival’, il grande evento dedicato alla danza che ha visto esibirsi, di fronte ad un numeroso pubblico e ad una giuria d’eccellenza, composta da Federico Betti, Giovanni Puzzo e Simona Cappelli, tanti ballerini e ballerine di molte scuole provenienti da numerose regioni italiane.

"Complimenti allo staff operativo del Centro Studio Danza- commenta il sindaco Andrea Tagliasacchi - e alla direttrice artistica Ilaria Pilo che, da molti anni, organizza per il centro professionale Aid&a Centro Studio Danza, questo importante festival ed altri eventi legati alla danza".

"E’ stato uno straordinario spettacolo - prosegue - davvero denso di emozioni, che ha dato modo di toccare con mano la passione ed il talento dei partecipanti. Per la Città di Castelnuovo è stato un onore ospitare questa tappa, inserita nel circuito delle rassegne Aid&a Centro Studio Danza, che permette alle scuole di danza iscritte di arrivare alla finale internazionale. Il capoluogo si conferma - conclude - così un polo di cultura con iniziative di alto livello artistico e di grande attrazione, in grado di far scoprire le bellezze e le risorse che sono espressione del nostro territorio".

Dino Magistrelli