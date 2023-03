Cristian, che forza Un nuovo premio

Uno dei giovani di maggiore talento musicale. Cristian Di Roma ha solo 14 anni, ma è destinato ad una bella carriera. Deve finire le scuole e perfezionarsi. Studia pianoforte all’Accademia "Geminiani" di Altopascio, diretta dal professor Marco Lardieri. Nonostante la sua giovane età e la precocità della sua predisposizione, sta facendo incetta di riconoscimenti a livello nazionale.

L’ultimo in ordine cronologico, un altro primo premio, si aggiunge al già ricco curriculum del giovane pianista. Nei giorni scorsi, infatti, si è aggiudicato il primo posto nella sua categoria al XX Concorso Pianistico Città di Riccione ricevendo, al termine dell’esibizione, i complimenti della giuria per l’ottima esecuzione. Ad aprile ci saranno altri concorsi tra cui il "Rospigliosi" a Lamporecchio, un classico, e successivamente quello in terra maremmana, l’Orbetello Piano Competition Junior 2023.

Di Roma è già stato protagonista di concerti, ha partecipato al Francigena International Festival ad Altopascio, riscuotendo sempre uno strepitoso successo ad ogni sua esibizione. Il ragazzo è residente a Orentano, in provincia di Pisa, a pochi chilometri dalla cittadina del Tau, ma è cresciuto musicalmente ad Altopascio.

Avrà tutta la strada davanti per dimostrare sempre di più il suo talento.

Ma. Ste.