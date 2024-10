Crediti di Sostenibilità, il convegno

Verranno illustrati questa mattina al Centro Intercomunale di Protezione Civile "Dott. Roberto Nobili" in località Orto Murato, i dettagli del progetto "Crediti di Sostenibilità" ideato e promosso dal Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano. Un incontro rivolto, in particolare, alle imprese del territorio e ai soggetti che le rappresentano che, attraverso l’ottenimento dei crediti, potranno così dare corpo alle strategie Esg (Environmental, Social e Governance) e alle progettualità di tutela ambientale e conservazione/miglioramento del capitale naturale nazionale. Il Parco, in qualità di soggetto coordinatore della Riserva di Biosfera Mab Unesco, sta cambiando infatti il modo di gestire le foreste, difendendole dagli effetti dei cambiamenti climatici e rendendole più capaci di assorbire CO2, ma anche di generare servizi eco-sistemici.

Anche in Garfagnana molti gestori forestali stanno radicalmente cambiando il modo di gestire i boschi e di concepirne il valore, passando a sistemi di gestione forestale sostenibile certificata in conformità agli standard di riferimento Fsc (Forest Stewardship Council) e Pefc (Programme for Endorsement of Forest Certification schemes). "Il progetto Crediti di Sostenibilità - dichiara Raffaella Mariani, presidente Unione Comuni Garfagnana - si inserisce nella strategia di transizione verso un sistema basato sull’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili sostenibili e a basse emissioni di carbonio. Uno strumento che non solo certifica l’impegno per il clima delle organizzazioni e imprese del nostro territorio, ma che cambierà nel tempo, migliorandola, anche l’idea stessa di sviluppo socio-economico delle comunità residenti".

Interverranno il sindaco di Castelnuovo Andrea Tagliasacchi, il presidente dell’Unione Comuni Garfagnana Raffaella Mariani (in foto Borghesi), l’architetto Matteo Casanovi, il responsabile del Settore Forestazione della Regione Sandro Pieroni, il consulente esperto in certificazione forestale Dario Paletta, il consulente del progetto di green community Antonio Sacchini, il direttore di Fsc Italia Giuseppe Bonanno, per Catena di Custodia e Promozione Pefc Italia Francesca Dini, i responsabile del Programma di accreditamento forestale e Catena di Custodia Csi-Spa Flavio Pomelli e infine la riflessione di Cesare Buffone sugli acquisti dei crediti di sostenibilità. Conclusioni affidate a Fausto Giovanelli, presidente del Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano.

Dino Magistrelli