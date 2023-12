Corteo di auto per protestare contro l’accorpamento. E da Frigo e Lucchesi polemica contro la Nardini

Si svolgerà questa mattina la manifestazione a sostegno della Scuola contro “l’accorpamento“ dell’Istituto Comprensivo di Bagni di Lucca. Alle 8.30 a Fornoli, alla scuola primaria si formerà un corteo (non a piedi, ma in auto, a causa del maltempo previsto per oggi, ndr) fino alla scuola secondaria del Capoluogo. L’iniziativa di protesta è stata indetta dai genitori dell’Istituto che hanno invitato tutta la popolazione a partecipare insieme ad insegnanti, personale scolastico, alunni. Ha aderito anche l’amministrazione comunale. Mobilitata l’opposizione. "Lo scorso mercoledì 6 dicembre, al plesso del Capoluogo - spiegano i consiglieri di minoranza Annamaria Frigo e Laura Lucchesi - si è svolta una riunione alla presenza dei genitori e della dirigente scolastica, alla quale abbiamo partecipato e al termine della quale abbiamo prontamente riferito ai nostri consiglieri regionali di riferimento Vittorio Fantozzi e Marco Stella". "Quello che ci indigna - aggiungono - è che l’assessore regionale Alessandra Nardini affermi che la delibera regionale sia una scelta voluta dal Governo Meloni, e scarichi dunque ogni responsabilità sul governo di centrodestra, quando invece la “selezione delle Aree Interne“ deriva dall’Accordo di Partenariato 2014-2020 per l’Italia, che definisce l’approccio volto ad affrontare le sfide demografiche delle Regioni o a rispondere a esigenze specifiche di aree geografiche caratterizzate da gravi e permanenti svantaggi naturali e demografici".

M.N.