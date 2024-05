Continua la raccolta Acf per mamme e bambini

Adotta una mamma e il suo bambino. E’ l’iniziativa solidale nata dai volontari dell’associazione Acf (consulenza per la famiglia) che prosegueà fino a domenica nelle farmacie lucchesi aderenti, tutte quelle comunali più la Baldi di San Concordio, Castelli di Barga, Di Villa Collemandina, Malagrinò a San Marco, Novelli Ponte San Pietro, Castellani di Viareggio, Antica farmacia Massagli di Piazza San Michele, Masoni, SS. Annunziana a Segromigno in Monte, Farmacia centrale in Piazza San Michele, Farmacia Lunardi via delle ville a San Cassiano a Vico, Buon Consiglio a Viareggio, di Gallicano, Gaddi di Fosciandora, Gaddi di Molazzana, Gaddi Valmaira e Gaddi di via Vittorio Emanuele a Castelnuovo Garfagnana. Si chiede di donare latte, pannolini e salviette, ma anche offerte in denaro a sostegno delle famiglie e dei bambini 0-2 anni.