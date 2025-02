Contenziosi, progetti e vendite all’incanto

La parte di Manifattura venduta all’asta è stata concretizzata e formalizzata, il rogito è stato sottoscritto nel mese di ottobre, poi sono passati i 60 giorni per il diritto dei prelazione e adesso è definitivamente proprietà privata.

Lo dichiarò nel dicembre scorso il sindaco Mario Pardini durante un incontro con i giornalisti.

"La parte nord della Manifattura per motivi legali, ancora non è in nostro possesso – aggiunse – (c’è un contenzioso con la curatela fallimentare della azienda che aveva il cantiere ndr) contiamo di far ripartire il cantiere nei primi mesi del 2025. C’è la grandissima volontà di realizzare l’Expo Comics. Per quanto riguarda invece la parte sud, dopo aver effettuato l’indagine preliminare di mercato, l’obiettivo è quello di riuscire a formalizzare la procedura burocratica che i nostri uffici stanno studiando, per poter all’inizio del 2025 dare il via formalmente alla gara".

Tempi che, alla luce delle dichiarazioni odierne, potrebbero essere rispettati.

Una porzione della parte sud, però, dal 2021 non fa più parte del patrimonio del Comune: nonostante le proteste di comitati e dell’allora opposizione, la giunta Tambellini vendette, per un importo pari a 1.502.000 euro, ovvero 2000 euro sopra la soglia minima stabilita dall’asta, oltre 6200 metri quadri dell’edificio alla Good City Srl di Pistoia, costituita solo pochi giorni prima dell’asta stessa.