Consani candidata al premio Animal Awards

Via al premio Animal Awards Lav 2025, un riconoscimento che Lav ha deciso di assegnare a coloro che si sono distinti per azioni e scelte, portate avanti con coraggio, che hanno avuto un impatto importante e positivo per gli animali. L’assessore Cristina Consani è stata candidata nella categoria Rappresentanti delle Istituzioni con la seguente motivazione: “Assessore all’ambiente, alla transizione ecologica, politiche giovanili, tutela e benessere degli animali del Comune di Lucca. Nel suo operato si distingue per un forte impegno nelle politiche a sostegno degli animali: ha promosso il “Bonus Animali”, un contributo per il rimborso delle spese veterinarie sostenute dalle famiglie, e lo sviluppo del progetto europeo In-Habit con l’avviamento dei servizi di Pet Care e Pet Therapy sul territorio, oltre alla realizzazione delle “animabili”, percorsi che attraverseranno la città favorendo la relazione tra uomo e animale e, in generale, con la natura.”

Consani ha accolto con grande soddisfazione ed entusiasmo questa candidatura, sottolineando come rappresenti un importante riconoscimento per il lavoro svolto dall’amministrazione comunale nel campo delle politiche animali: “Questa candidatura testimonia e rafforza il mio impegno e quello dell’amministrazione nel promuovere azioni concrete a favore degli animali e del loro benessere. Sono onorata di essere tra i candidati e desidero ringraziare Lav per questa opportunità e per il prezioso lavoro che porta in difesa dei diritti animali”.