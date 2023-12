Conferimento corretto degli sfalci

Dopo il verificarsi, negli ultimi giorni, di casi di bidoni destinati alla raccolta e conferimento di sfalci e potature incendiati a causa della presenza di cenere ancora attiva, Sistema Ambiente rivolge agli utenti un appello per un corretto utilizzo dei contenitori e, in generale, per il rispetto delle norme previste per il servizio. La segnalazione a Sistema Ambiente arriva dalla cooperativa che svolge per conto dell’ azienza partecipata dal comune di Lucca la raccolta domiciliare degli sfalci e delle potature e che appunto ha riscontrato, in diversi casi, la presenza di materiale non conforme all’interno dei contenitori deputati alla raccolta di questo rifiuto verde. In questo senso, Sistema Ambiente ricorda che è vietato: conferire nel bidone sfalci e potature contenuti in sacchi in plastica; introdurre residui di cenere; introdurre rifiuti in modo da eccedere la sagoma del contenitore con il rischio che possano cadere a terra durante l’operazione di vuotatura ed offendere il dipendente; non aggiungere sacchi o contenitori aggiuntivi accanto al bidone consegnato da Sistema Ambiente.