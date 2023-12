Con “Soul kitchen“ musica e cena nel nome di Hansard

Un’altra iniziativa nata dall’instancabile e creativa mente di René Bassani e della moglie Carla Vannucci, titolari di Sky Stone & Songs. Si chiama “Soul kitchen“, ovvero “la cucina dell’anima“ e sarà una vera propria serata interamente dedicata a Glen Hansard (nella foto), il cantautore irlandese premio Oscar, ormai “lucchese d’adozione“, amico di Sky Stone e di tanti lucchesi e non che fanno capo alla pagina Facebook Glen Hansard Lucca.

Si partirà alle ore 20, al negozio Sky Stone in via Vittorio Veneto, con un’ora dedicata alla storia e alle canzoni di Glen, “Glen Hansard - La strada ti insegna tutto“, a a cura di Carlo Puddu e Lorenzo Mei, seguendo il solco dei tradizionali appuntamenti di “Friday I’m in love“ ideati da Bassani. Alle 21 ci si sposterà al ristorante La Linea, in via Vittorio Emanuele, per una cena “alla Fitzcarraldo“, con menu di stampo irlandese, ascoltando buona musica. Sono rimasti pochi posti: per prenotazioni chiamare allo 0583058619.

p. cer.