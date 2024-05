“Con Confartigianato per affrontare i nodi del nostro territorio“

Nuove infrastrutture, tutela dell’artigianato di tradizione, trasporto pubblico, la necessità di iniziative per la formazione dei giovani e il loro avvicinamento ai mestieri che stanno scomparendo, ricette per superare la crisi del settore. Sono i principali argomenti trattati nell’incontro tra i vertici di Forza Italia e Confartigianato. Prosegue infatti il ciclo di faccia a faccia tra il partito e le associazioni di categoria per fare una ricognizione dei problemi del territorio. Confartigianato ha chiesto delucidazioni sui tempi di realizzazione dell’asse suburbano che collegherà il Brennero alla Pesciatina.