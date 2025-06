Comune condannato per errato calcolo Imu

Una vicenda che si è chiusa dopo quasi quattro anni e il Comune di Montecarlo che ha dovuto pagare per una sanzione ritenuta dal tribunale di Lucca non dovuta. In una seconda circostanza invece il Municipio di via Roma ha perso contro un privato su una questione legata all’Imu. Andiamo con ordine. La delibera numero 12 del consiglio comunale accoglie un debito fuori bilancio a seguito della decisione del Tribunale di Lucca che, con la sentenza 52 del 20 gennaio, ha accolto un ricorso del 2022 presentato contro un verbale di sanzione amministrativa del 2021. Tutto ciò in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Lucca numero 298 del 2022, quindi con condanna dell’l’Ente alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute dalla ricorrente. Si tratta di 662 euro oltre accessori di legge e contributo unificato.

Nel dettaglio: 662 euro spese di lite addebitate in sentenza; 99,30 di spese generali, pari al 15% delle spese riportate; 30,45 cassa avvocati, pari al 4% della somma degli importi; 174,19 I.V.A. 43 euro contributo unificato. Totale 1009 euro. Sempre nello stesso civico consesso, approvato un secondo debito fuori bilancio a seguito di sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Lucca, sezione uno, con la sentenza numero 65, pronunciata il giorno 27 febbraio 2024 e depositata il 7 marzo, ha accolto il ricorso presentato nel 2023 contro un avviso di accertamento Imu addirittura del 2016. Il Comune è stato condannato anche in questo caso alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute dalla ricorrente, 700 euro la cifra, oltre accessori di legge e al contributo unificato.

Ma.Ste.