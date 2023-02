Claudio Baglioni al Giglio Ed è subito sold out per “12 Note Solo Bis”

Sold out quasi immediato, come prevedibile, per lo spettacolo di Claudio Baglioni che tornerà al Teatro del Giglio il primo marzo. ““Con Dodici Note Solo, ho percorso 25.000 km in cento giorni cantando e suonando per sei sere a settimana – dichiara l’artista – . Senza mai provare un istante di noia o stanchezza. Senza mai cadere nella trappola della ripetitività. Teatri bellissimi e spettatori attenti ed entusiasti sono stati lo spettacolo per i miei occhi e le orecchie. Io ci ho messo la voce, le mani, il cuore. Gli altri le emozioni, le grida e gli applausi. Così che ogni concerto fosse speciale e si potesse ricordare. Sono alla fine di una lunga e fantastica avventura umana e professionale. Ma non termina qui. Se il pubblico chiama, l’artista torna in scena, ringrazia e concede il bis”. “Ho preso un pianoforte e l’ho diviso in tre – dice il cantautore – , sono diventate tre tastiere, una delle quali è un pianoforte digitale-acustico, le altre due sono tastiere che si avvalgono di un’effettistica. Cerco di portare da solo un’orchestrazione fatta quasi di stati d’animo, di riverberazioni, di aggiunte, lontane però anche presenti all’orecchio degli ascoltatori.”