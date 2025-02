"Citizen Science: approccio democratico alla scienza"

CASTELNUOVO

A Castelnuovo, lunedì, dalle 14.30 alle 17.30, presso l’aula magna dell’Isi Garfagnana, guidato dalla dirigente scolastica Mila Berchiolli (foto), in via XX aprile, 12, si terrà il seminario "Citizen Science: un approccio democratico alla scienza". Nell’incontro verranno illustrati i principi della Citizen Science, una modalità di ricerca scientifica basata sul coinvolgimento dei cittadini. Questo approccio scientifico può essere integrato nelle metodologie didattiche, contribuendo allo sviluppo di competenze pratiche nell’ambito scientifico, di cittadinanza attiva e di educazione civica negli studenti. Il seminario sarà tenuto dal professor Enrico Maria Balli, membro della European Citizen Science Association (Ecsa), con sede a Berlino, che arriverà a Castelnuovo dalla Germania appositamente per questo intervento. Il seminario è finanziato dal progetto Erasmus + scuola 2024, di cui Isi Garfagnana è titolare e si terrà principalmente in lingua italiana. Per chi vuole maggiori informazioni, può inviare una email a all’indirizzo: [email protected].

Dino Magistrelli