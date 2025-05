Circolo dell’Unione. Nel segno della cultura

Nell’antica sede di Palazzo Controni Giannini, martedì scorso è stato eletto all’unanimità il presidente del Circolo dell’Unione di Lucca: sarà ancora l’avvocato Marco Treggi a guidare il più antico e prestigioso circolo culturale della città (nato dopo la fine della seconda guerra mondiale con 119 soci), che ha contribuito a fare la storia di Lucca da generazioni.

Uscito dall’assemblea generale l’avvvocato Treggi ha dichiarato di essere “molto contento per la stima riconosciuta dalla totalità dei voti espressi dai soci soprattutto perché è stato riconfermato tutto il consiglio direttivo“. Sono stati infatti confermati gli imprenditori, Andrea Francesconi stavolta con la carica di vicepresidente, il dott. Giorgio Bartoli con la carica di Economo, il dott. Luca Lemucchi con la carica di tesoriere, l’avv. Francesco Guastapaglia con la carica di segretario e i consiglieri arch. Riccardo Pellini, dott. Aldo Allegrini, dott. Moreno Petrini e arch. Nelio Volpi.

Numerose le iniziative culturali organizzate per i soci del Circolo lo scorso anno. Eventi sulla pittura a Lucca nel Rinascimento, sul pittore Amico Aspertini, un convegno su Lucca Romana organizzata con i professori del liceo classico Machiavelli e l’archeologa Elisabetta Abela, la presentazione del programma di Lucca Comics & Games ed eventi con Lucca Film Festival con ospiti del calibro di Gabriele Salvatores, regista di Mediterraneo, e Paul Joseph Schrader regista di American Gigolò e sceneggiatore di Taxi Driver. Molti i concerti e gli appuntamenti per il centenario dalla morte di Puccini organizzati con la fondazione Puccini e la partecipazione del Circolo alla stagione lirica del teatro del Giglio Puccini, ma anche al Summer Festival (al concerto del Maestro Riccardo Muti) e alla mostra del Canova. In programma una fitta serie di eventi per celebrare sempre di più le bellezze di Lucca.