Cineforum “Ezechiele“. Proiezione speciale di "No Other Land"

Prosegue la programmazione del “Cineforum Ezechiele 25,17“ al cinema Astra con un’importante prima visione assoluta per Lucca in programma stasera alle 21.30. Si tratta di “No Other Land“, premiato domenica scorsa con l’Oscar 2025 come Miglior Film Documentario. Nel film, Basel Adra, un giovane attivista palestinese di Masafer Yatta, combatte fin dall’infanzia contro l’espulsione di massa della sua comunità da parte dell’occupazione israeliana. Incrocia il suo cammino con Yuval, un giornalista israeliano che si unisce alla sua lotta. Proiezione riservata ai soci del Cineforum, realizzata in collaborazione con Amnesty International.