Chiuse le scuole e niente mercato. Tutte le modifiche al traffico

Giro d’Italia a Lucca, scattano già oggi i primi divieti. La carovana arriverà in città dalla via di Camaiore, a Torre, intorno alle 17.15 di mercoledì ma sin da oggi scattano alcuni divieti che toccano le frazioni di Cappella e Monte San Quirico fino al ponte sul Serchio. E da qui Borgo Giannotti, via Augusto Passaglia, viale Matteo Civitali, viale Pompeo Batoni, piazza Martiri della Libertà, viale Carlo Del Prete, viale Lazzaro Papi, piazzale Luigi Boccherini e arrivo in viale Carducci, davanti al Campo Balilla.

Sul tragitto fino a piazzale Boccherini il divieto di sosta con rimozione sarà dalle ore 8.30 di domani fino al completo passaggio della competizione mentre la chiusura totale al traffico è prevista dalle ore 14 fino al passaggio. In piazza del Collegio e piazza Santa Maria, viale Luporini (da piazzale Boccherini a piazzale Italia esclusi posti della Misericordia), via Nieri, via Giusti, piazza Curtatone, via Mazzini, via Montegrappa, via Sauro, via per corte Pulia, via Filzi divieto di sosta con rimozione dalle ore 20 di oggi fino alle ore 21 di domani. Nell’area di arrivo (viale Carducci compreso il parcheggio omonimo, viale Cavour, piazzale Ricasoli, viale Regina Margherita, piazza Umberto I, viale della Repubblica, Porta San Pietro): il divieto di sosta con rimozione scatterà dalle ore 20 di stasera e terminerà alle ore 23.59 di domani. Il divieto di transito sarà invece attivo dalle ore 5 fino alle ore 23.59 solo di mercoledì. Porta San Pietro resterà chiusa al transito veicolare dalle ore 5 alle 23.59 di domani e dalle ore 14 alla fine della gara le uniche porte per accedere al centro saranno Porta San Iacopo e Porta Elisa. Fra le ore 5 e le ore 21 sempre di domani, aperta al traffico solo la corsia ovest del cavalcavia di viale Europa in direzione sud. Per il tragitto contrario ci sarà la variante di San Donato e il cavalcavia di viale Città Gemelle. In viale Giusti e nelle sue traverse il divieto di transito durerà dalle ore 5 alle ore 21 di domani con eccezioni in viale Giusti (fra via dei Macelli e via Mazzini), via Sauro e via per corte Pulia sarà consentita l’entrata e uscita da aree private e dal parcheggio della Stazione fino alle ore 11. In viale Giusti (tratto fra via dei Macelli e via Filzi) e in via Filzi sarà sempre consentito l’ingresso agli autorizzati. Per domani, chiusura di tutte le scuole e niente mercato in piazzale Don Baroni.

Anche Autolinee Toscane fa sapere che domani, visto il divieto di transito in viale Carducci e le altre restrizioni, sono necessarie modifiche al servizio del trasporto pubblico tra le 14 e le 18 su tutta la circonvallazione Nord-Ovest-Sud e in piazzale Verdi, rendendo necessarie modifiche al servizio da inizio turno fino alle ore 14.30 e dalle ore 18 a fine turno, e soppressioni tra le 13 e le 18 a seconda delle destinazioni e delle provenienze.

Alla pagina www.at-bus.it/it/giro-ditalia-2024 il dettaglio di tutte le modifiche.