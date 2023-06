”Chiasso Barletti deturpato, è un disastro“

Chiasso Barletti, così non va. Proprio per niente. Lo sostiene in una nota l’associazione ambientalista Italia Nostra, che sottolinea come la storica strada sia ormai invasa da ogni genere di arredo a servizio delle attività presenti, uno spettacolo che ha raggiunto livelli intollerabili. "

Chiasso Barletti, esempio unico e perfetto di via medievale a Lucca – si legge nella nota – è oggi deturpato da ogni genere di cose: vestiti, quadri su cavalletti, espositori di cartoline (non uno ma sette), sgabelli e tavolini e per finire addirittura un carretto fermo davanti a un ufficio immobiliare. In nome del turismo è tutto possibile e probabilmente anche senza alcun pagamento del suolo pubblico".

Per Italia Nostra, però, i problemi non si fermano qui: a finire nel mirino sono anche le concessioni per la ristorazione all’aperto per le quali si chiede l’intervento delle autorità competenti per far cessare l’occupazione crescente di spazi anche in contesti di alto valore storico e culturale. Italia Nostra chiama in causa dal sindaco alla soprintendente, per finire con gli assessori.

"Aumentano anche le concessioni di aeree ristorazione all’aperto – prosegue la nota – da pochi giorni è stata invasa anche la facciata del palazzo della Cassa di Risparmio di Lucca in piazza San Giusto. Italia Nostra chiede al sindaco, alla soprintendente, all’assessore alla Cultura e a quello al Turismo cosa hanno intenzione di permettere ancora...".