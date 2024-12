Cerimonia al campo sportivo. A Monsagrati ora porta il nome di Elis Rugani e Bernardo Romei

Domenica scorsa è stata una giornata di festa per chi ama la Valfreddana e lo sport. Nella mattinata, infatti, è stato intitolato il campo sportivo di Monsagrati alla memoria di Elis Rugani e Bernardo Romei. Una bella cerimonia, con tanta emozione e commozione per ricordare due persone che tanto hanno fatto per la comunità della Valfreddana.

Al taglio del nastro il sindaco di Pescaglia, Andrea Bonfanti, ha tracciato il profilo delle due persone alle quali è stato intitolato il campo sportivo. "Elis Rugani - ha detto il sindaco - è stato una figura storica della Valfreddana, impegnandosi nel volontariato, nell’oratorio e a sostegno della società sportiva, rifuggendo tuttavia da accettare qualsiasi incarico, ma dando la sua piena disponibilità. Lo ricordiamo anche come gestore del Bar sport della Valfreddana, punto di ritrovo di sportivi e amici. Il padre Gabriele Rugani è attualmente presidente della squadra di calcio".

"Bernardo Romei - ha aggiunto Bonfanti - ci ha lasciato giovanissimo, a soli 25 anni, nel 2008. Diplomato all’Isaf è stato molto impegnato nello sport attivo. Alla sua memoria era già stato anche intitolato il Torneo di rugby giovanile che si svolge a Lucca. Oggi il padre, Augusto Romei, presidente onorario della Valfreddana e presidente della sezione dei Lucchesi nel mondo di Bangkok ha proseguito l’opera, sulle orme del figlio scomparso ed è sempre molto disponibile ad aiutare la società sportiva e nel sostenere iniziative ed eventi sportivi".

Alla cerimonia di intitolazione hanno assistito molte persone, fra sportivi, appassionati, amici e parenti, insieme al sindaco e rappresentanti dell’amministrazione comunale.

M.N.