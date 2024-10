Centrale cinema boutique. Restyling extra comfort

Non è un semplice restyling – tra l’altro costato un milione di euro – ma un’autentica svolta per il cinema Centrale che diventa a tutti gli effetti, per spazio, extra comfort e tecnologia, un vero salotto. Per i film ma anche, grazie al nuovo palco e al sistema fari, per gli eventi a partire, da subito, dai Comics.

Un taglio netto al numero dei posti a sedere, passati da 270 a 147, per far spazio alle sedute su gradoni in assetto arena e al top della gamma delle ampie poltrone business class per tutti gli spettatori e anche ai divani a coppia presenti in ogni fila. Una rivoluzione che ha tutte le carte in regola per far breccia sugli appassionati e non, a partire dal biglietto che costerà solo 50 centesimi in più rispetto all’Astra e Moderno (10 euro) ma che torna a equivalersi (9.50 euro) se acquistato online. Soddisfatto il gestore delle sale cinematografiche lucchesi, Simone Gialdini, che ieri ha aperto ai cronisti il nuovo “cinema boutique“.

“Abbiamo rinnovato tutto, a partire dall’ingresso che avrà anche un distributore automatico di biglietti, il banco con la cassa e angolo bar, ma la sala è l’elemento di vera novità – sottolinea Gialdini –. Le poltrone non hanno uguali in Toscana e in Italia sono solo nei cinema di Milano e Roma, più il palco per le presentazioni, bagni rinnovati, e un impianto audio totalmente nuovo con upgrade a Dolby Digital 7.1. La proietazione è affidata alla luminosità costante della tecnologia laser digitale 2K, tuttavia la sala mantiene il proiettore 35 millimetri tenendo vivo il legame con la tradizione che caratterizza il cinema. Qualcuno mi ha detto che sono stato coraggioso. Un atto di coraggio, sì, ma anche un atto in qualche modo di fede e di premialità alla città di Lucca“. Qui avranno il loro epicentro anche i film restaurati, le pellicole in lingua originale e, dal mese di novembre, il ritorno di “Good morning cinema“ ogni domenica mattina alle 10.45.

Partenza alla grandissima, stasera, con l’opera di Francis Ford Coppola “Megalopolis“ che tra l’altro vede tra i protagonisti il “nostro“ Dustin Hoffman. “Negli ultimi anni abbiamo investito due milioni di euro nei nostri cinema – evidenzia Gialdini , che ad oggi possiamo dire costituiscono un vero multisala cittadino diffuso con oltre mille posti e ora anche la sala Luxe del Centrale“.

Laura Sartini