Cavi guasti, paura dei residenti

Un pizzico di paura misto a preoccupazione all’inizio, poi tutto è finito bene. L’altra notte i residenti in località Ponte ai Pini, nel territorio di Altopascio, sono stati svegliati da strani rumori, tipo scoppio, sembravano piccole deflagrazioni. "In un primo momento – affermano alcuni dei residenti, – abbiamo pensato che si trattasse di fuochi artificiali, visto che adesso va sempre più di moda lanciarne anche per compleanni e feste private. C’era anche uno strano e curioso sibilo. Poi il mistero si è risolto". Che è successo? Si è trattato di un problema ai cavi dell’alta tensione, probabilmente usurati e che hanno provocato scintille e rumore.

Secondo gli esperti, alcuni degli elettroni che scorrono nei cavi, hanno energia sufficiente per generare un campo elettrico. La gente è uscita a verificare cosa stesse accadendo. Sul posto anche alcuni consiglieri comunali di Altopascio e la polizia municipale. I tecnici, avvisati nel frattempo, sono arrivati e hanno riparato il guasto. C’è stata una breve interruzione dell’erogazione della corrente elettrica, ma in poco tempo per fortuna tutto è ritornato alla normalità.

Stessa apprensione tempo fa anche se per motivazione diversa, per una vettura andata completamente a fuoco in via La Pira e per tre veicoli, due auto ed un camper, che vennero distrutti in un incendio al distributore di metano di località Riatri lo scorso 12 settembre. In questa circostanza i danni furono notevoli e se il fuoco avesse raggiunto l’impianto, si sarebbe potuta verificare una esplosione.

Ma.Ste.