Cava di Balbano. Mozione di cittadini movimenti e partiti

Cava di Balbano, scatta la mozione di Bianucci con Europa Verde-Verdi, socialisti-PSI e cittadini della zona. Prevedere analisi periodiche al materiale che viene depositato nell’area della cava Batano-Sassina” di Balbano e diminuire la possibilità di carico dei mezzi pesanti che ogni giorno attraversano le anguste strade di via di Poggio, via di Filettole e via della Stazione di Nozzano, mettendo altresì in programma la manutenzione periodica di tali arterie, oggi massacrate dal continuo passaggio di bilici. Sono le principali richieste che il consigliere comunale Daniele Bianucci ha avanzato nella mozione con gli altri gruppi.