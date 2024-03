Carico e scarico merci. Arriva il giro di vite. Da metà aprile saranno ridotte le fasce orarie

Giro di vite sul carico e scarico merci in centro storico: l’amministrazione Pardini, come già annunciato, intende regolamentare già a aprile il flusso delle merci nel centro, per eliminare o almeno ridurre il continuo via vai di mezzi che intasano a ogni ora i luoghi nevralgici e più rappresentativi della città. In particolare, verranno ridotte le fasce orarie di carico/scarico, ora particolarmente ampie.

Una scelta giunta dopo che le verifiche e le azioni di monitoraggio degli uffici competenti hanno oltretutto confermato uno scarso rispetto delle fasce di accesso e la permanenza oltre i tempi consentiti dei mezzi di trasporto, che ha indotto l’amministrazione a formulare una proposta restrittiva, già illustrata alle categorie e agli operatori specifici di settore in un recente incontro per un confronto sul tema.

In particolare, per la categoria "C1 trasporto merci ordinarie e medicinali" il Comune ha proposto che nella Ztl B dal lunedì al sabato si passi dall’attuale orario continuato 04 -17 a due fasce orarie, ovvero 05 -10.30 e 14 - 15, prevedendo quindi due ore e mezzo di stop al mattino rispetto ad ora e stop alle ore 15 anziché alle ore 17 nella fascia pomeridiana.

Per il trasporto delle merci ordinarie, ma in ztl A, la proposta dell’amministrazione prevede di cancellare la fascia pomeridiana di accesso, lasciando solo quella della mattina. Per quanto riguarda il trasporto delle merci deperibili, il cosiddetto ‘fresco‘, rispetto alla situazione attuale si prevede invece di istituire in ztl B dal lunedì al sabato uno stop dalle ore 11 alle ore 13.30, mentre in ztl A, sempre dal lunedì al sabato, di ridurre di mezz’ora sia la fascia oraria del mattino che quella del pomeriggio.

"Il provvedimento che ipotizziamo è suddiviso in due step – dichiara l’assessore alla mobilità Remo Santini - il primo appunto riguardante gli orari, il secondo invece riguarderà l’ipotesi di istituzione di un’area pedonale che comprenda vie e piazze monumentali. Quanto alle modifiche proposte – prosegue - è stato dato tempo sino a fine mese agli operatori per presentare osservazioni e controproposte: contiamo di approvare i nuovi orari già da metà aprile".

L’installazione dei nuovi varchi in uscita, in programma per l’estate, rappresenterà un utile strumento di potenziamento del monitoraggio per la regolamentazione anche dei flussi.