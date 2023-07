Capannori, arriva la fibra Iniziano i lavori per la rete e la connsessione veloce

Partono in questi giorni i lavori per l’estensione della fibra per la connessione veloce a Capannori, soprattutto nelle aree ancora caratterizzate dal digital devide all’interno del vastissimo territorio del Comune di Capannori. In primis la parte collinare, da sempre svantaggiata rispetto, ad esempio, zone densamente antropizzate come Marlia, la frazione più popolosa e Lammari dove già sono stati eseguiti interventi di questo genere. Poi si è cercato di dare copertura alle scuole. Ma i cittadini attendono e bisogna provvedere, come ad esempio nel Compitese, dove esistono anche molte attività produttive che pagano un dazio pesante a livello di competitività sul mercato con un rete ballerina e poco potente. "In questi giorni scatteranno gli interventi – conferma l’assessore Giordano Del Chiaro – nell’ambito del progetto "Italia ad un giga", si tratta di una priorità assoluta e abbiamo già l’elenco delle strade sulle colline che dovranno essere servite nella maniera adeguata alle esigenze attuali. Dotare i cittadini di reti infrastrutturali digitali efficienti e veloci è fondamentale". Tra l’altro TIM ha avviato a Capannori un innovativo piano di cablaggio che, con un investimento stimato di circa 6,5 milioni di euro e in sinergia con l’amministrazione comunale, porta la fibra ottica fino alle abitazioni per rendere disponibili collegamenti ultraveloci fino a 1 Gigabits. Il capoluogo dlela Piana infatti, è stato inserito nel programma nazionale di copertura di FiberCop, la nuova società del Gruppo TIM che ha l’obiettivo di realizzare la rete di accesso secondaria in fibra ottica nelle aree nere e grigie del Paese, secondo il modello del co-investimento ‘aperto’ previsto dal nuovo Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche. Per la posa della fibra ottica saranno utilizzate, laddove possibile, le infrastrutture già esistenti.

Nel caso sia necessario effettuare scavi, questi saranno realizzati adottando tecniche innovative a basso impatto ambientale. Particolare attenzione verrà dedicata al percorso di digitalizzazione del distretto industriale cartario. Nessuna novità, invece, per il 5G: "In generale – spiega l’assessore Del Chiaro - possiamo affermare che si è affievolito l’interesse delle compagnie di installare nuove antenne per la telefonia mobile, è chiaro che al 5G si arriverà, per il momento però a Capannori siamo in stand by".

Massimo Stefanini