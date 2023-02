Caos San Luca, la rabbia di Fratelli d’Italia

I problemi che si stanno registrando in questi giorni al San Luca finiscono nel mirino di Fratelli di Italia. In particolare, è la storia dell’uomo di 83 anni rimasto in barella per 48 ore prima di essere ricoverato in reparto per scompenso cardiaco a suscitare sdegno e rabbia in Riccardo Zucconi, segretario di presidenza alla Camera dei Deputati, e Vittorio Fantozzi, consigliere regionale.

"L’ospedale San Luca soffre da anni molte delle problematiche riscontrabili nei plessi di un po’ tutta la regione – dice Zucconi – ‘regalino’ delle aberranti politiche sanitarie di sinistra che si sono succedute negli ultimi decenni. È assurdo che in un paese come il nostro si finisca letteralmente ‘parcheggiati’ due giorni su una barella perché “non ci sono posti letto a disposizione” (questa la spiegazione del personale medico ed infermieristico) quando nel 2002, nelle linee di indirizzo del nuovo ospedale, erano previsti 48 posti letto per il post acuto e 8 posti letto per la riabilitazione intensiva. Continuerò – chiude Zucconi – come parlamentare ad evidenziare il grave deficit del nostro sistema sanitario, sia provinciale che regionale e a battermi nelle sedi competenti per ripristinare il sacrosanto diritto alla salute: il fatto che non si riescano a trovare soluzioni alle falle del sistema sanitario regionale parla chiaro sulle capacità di chi lo amministra da sempre e sulla necessità che la Sanità toscana sia commissariata".

Sulla falsariga anche Fantozzi, secondo cui “i pazienti stanno pagando il verticismo che ha accompagnato la politica sanitaria del Pd in questi anni. Vorremmo – aggiunge il consigliere regionale – sentire anche il Governatore Giani dichiarare quanto detto, pochi giorni fa, dal neo Presidente del Lazio Rocca: ‘Non avrò pace finché non verrà risolto il problema dei pronto soccorso‘. Il tema della funzionalità dei Pronto soccorso sarà uno dei punti principali della piattaforma del Centrodestra alle elezioni regionali in Toscana del 2025 – sottolinea Fantozzi - I pazienti, quotidianamente, devono fare i conti con disagi e lunghe attese dovute soprattutto alla carenza di personale. La verità è che la Regione non ha soluzioni per l’emergenza-urgenza. Il Pronto soccorso di Lucca presenta forti criticità soprattutto per la mancanza di personale medico, altri 5 medici, inoltre, verranno a mancare da qui a primavera: senza medici è quasi inutile aumentare il numero dei posti letto“.