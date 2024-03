Campione di biliardo: Marco Viani superstar

Lucca, 30 marzo 2024 – L’atleta lucchese Marco Viani conquista il primo posto nel campionato regionale Fisbb (Federazione Italiana Sport Biliardo e Bowling) di biliardo all’americana e si aggiudica l’accesso per le finali nazionali che si terranno il prossimo luglio a Treviso. Una passione, quella del biliardo, nata in adolescenza e riscoperta qualche anno dopo durante un periodo trascorso in Australia. È dall’altra parte del mondo che Marco scopre nuovamente per la seconda volta quello sport che qualche anno prima lo aveva incuriosito ed è proprio sui tavoli da biliardo dei pub australiani che torna a giocare, da quel momento la passione per il biliardo non lo lascerà più, tanto da portarlo a partecipare ai primi tornei, dopo anni da autodidatta, a diventare istruttore, referente regionale Toscana della disciplina Pool per la Fisbb e, infine, a vincere il titolo regionale per la prima volta pochi giorni fa.

Il biliardo all’americana, o più precisamente Pool, si differenzia dal biliardo all’italiana e negli ultimi anni ha conosciuto una notevole espansione anche all’interno della nostra regione, attirando sempre più curiosi desiderosi di scoprire una disciplina nota ma poco praticata nel nostro paese a differenza delle nazioni anglosassoni in cui il gioco al biliardo è più diffuso.

Dopo essersi aggiudicato il titolo regionale, Marco Viani è stato a Bolzano per partecipare al torneo nazionale. Poi sarà nuovamente a Trento a maggio per l’evento conclusivo del campionato nazionale; ma la vera sfida sarà a luglio a Treviso, dove Marco proverà ad aggiudicarsi un altro importante risultato: quello di vincere le finali nazionali.

«Si tratta di uno sport che richiede tanta dedizione, è un gioco di millimetri e di umiltà, ma che riesce a dare molte soddisfazioni – commenta Marco Viani -. Sono molto soddisfatto e sorpreso di essere riuscito a vincere il campionato di quest’anno. Il mio desiderio è quello di poter riuscire a far conoscere questo sport e ad attrarre sempre più persone, soprattutto giovani ragazzi e ragazze, nonché di essere anche riconfermato come referente regionale per i prossimi anni".

Per maggiori informazioni e lezioni individuali è possibile rivolgersi al numero: 328 409 6425.

Andrea Falaschi