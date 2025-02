Cambia il regolamento. Sì all’affitto di poltrona

Cambio di rotta. "Sì alla possibilità di affitto di poltrona e di cabina sia per le attività di acconciatura che di estetista, tatuatore e piercing senza la richiesta di requisiti aggiuntivi". E’ questa una delle principali novità del nuovo regolamento per la disciplina delle attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing approvato martedì scorso dal consiglio comunale, insieme all’attenzione al tema delle barriere architettoniche e della lotta all’abusivismo. affitto di poltrona e di cabina rappresenta un nuovo modello di gestione aziendale che consente al titolare di un’attività di acconciatura, estetica, tatuaggio e piercing di concedere ad un altro soggetto qualificato, attraverso un apposito contratto, l’utilizzo di una postazione di lavoro per l’esercizio autonomo della propria attività.

Questo è possibile sia per attività identiche, ad esempio acconciatore con acconciatore, oppure acconciatore con estetista o tatuatore e piercer. Per usufruire di questa possibilità non sono necessari requisiti aggiuntivi, né in termini di superficie, né in termini di servizi igienici a quelli dell’attività principale, purché risultino adeguati alle reali necessità delle attività congiunte e ai parametri previsti dalle normative. "Sono molto soddisfatta per l’approvazione di questo nuovo regolamento, frutto della collaborazione con le associazioni di categoria, Cna e Confartigianato a tutela dei consumatori – spiega l’assessora alle attività produttive, Serena Frediani – abbiamo lavorato per revisionare in toto, il precedente regolamento era del 1999".

Ma.Ste.