"Buona partenza Speriamo che i servizi reggano"

"E’ un bel banco di prova questa stagione, ma i segnali sono confortanti": Pietro Bonino, presidente provinciale di Federalberghi Confcommercio, è soddisfatto per come sta partendo la stagione turistica 2023, pur essendoci incognite dettate proprio dalla capacità di Lucca di fare fronte a un movimento turistico che dovrebbe tornare consistente dopo gli anni di magra dovuti alla pandemia. L’avvio, però, anche grazie alle iniziative per limitare gli effetti della bassa stagione, è confortante. "Si lavora, l’inizio devo dire che è buono e che le camere stanno venendo riempite, anche grazie ai voli su Pisa che stanno dando una mano".

Differenze nella provenienza dei turisti rispetto al periodo prepandemico? "No, anche gli americani iniziano a tornare. Diciamo che c’è molta voglia di uscire e che da noi, nonostante i rincari inevitabili, i prezzi continuano a essere competitivi per un certo tipo di pubblico. Semmai, se proprio c’è la richiesta, ora più forte rispetto al passato, di una pulizia puntuale".

Anche il fine settimana pasquale ha confermato un bel numero di presenze. "Sì, sono ormai una quindicina di giorni che la stagione è partita. C’è semmai da capire se la città terrà questo afflusso maggiore, mi riferisco prima di tutto ai servizi, come taxi, questione spazzatura, parcheggi. Ecco, questa stagione turistica sarà un bel banco di prova per Lucca proprio da questi punti di vista. Sinora, devo dire, non abbiamo ricevuto lamentele, ma è chiaro che aumentando il numero dei turisti, la città e le sue strutture dovranno produrre uno sforzo maggiore". Le iniziative per la bassa stagione hanno prodotto risultati? "Da gennaio a ora abbiamo lavorato, significa che hanno prodotto risultati, soprattutto nel fine settimana quando erano concentrate le iniziative, a partire dal carnevale".