Borsine per il drenaggio. Il dono a senologia delle “Uncinettine“

“Abbiamo creato queste coccole per voi. Siamo tante mani, ma con un unico cuore”. E’ questo il messaggio che accompagna la donazione di alcuni deliziose borsine per il drenaggio chirurgico realizzate e ricamate a mano dal gruppo di volontarie Le Uncinettine di Porcari e consegnate in questi giorni alla Senologia di Lucca.

L’Azienda USL Toscana nord ovest e il personale interessato ringraziano quindi tutte le volontarie per la sensibilità e la generosità ed esprimono gratitudine per questa donazione che va incontro alle esigenze delle donne operate al seno.