Borgo a Mozzano fa festa con l’azalea. Mostra, ma anche eventi e laboratori

Entra oggi nel vivo la mostra-mercato dell’azalea 2024, dopo l’inaugurazione avvenuta ieri mattina con il tradizionale taglio del nastro da parte del sindaco Patrizio Andreuccetti al cospetto di autorità civili e istituzionali, nonché della rappresentanza delle scuole del territorio. Già nella prima giornata si è avuta un’alta affluenza di visitatori, che sicuramente tenderanno a salire nella giornata di oggi, conclusiva della due giorni che anima il centro di Borgo a Mozzano. L’evento prevede, inoltre, una vasta gamma di iniziative e appuntamenti, frutto della collaborazione tra enti e associazioni del territorio. "Credo che anche oggi sarà un’eccezionale Azalea, un successo garantito, appunto, anche dalla presenza del doppio degli espositori florovivaistici - commenta il sindaco Andreuccetti - . Una conferma della grande sinergia che si crea quando tutte le forze del nostro territorio si uniscono: associazioni, comitati, enti, tutta Borgo a Mozzano si è unita ancora una volta per organizzare una manifestazione che si preannuncia di grandissima soddisfazione. A loro, a tutte le persone che da giorni lavorano instancabilmente, va il mio più sincero ringraziamento".

La manifestazione è organizzata dal Comune di Borgo a Mozzano con il patrocinio della Provincia e dell’Unione Comuni Media Valle. Piazze e vie di Borgo a Mozzano sono state trasformate in un giardino a cielo aperto, con gli stand dei floricoltori che punteggiano via Roma, offrendo ai visitatori la possibilità di acquistare fiori, piante e accessori per il giardino. Inoltre, in piazza XX Settembre e via Umberto, sono allestite, in un tripudio di colori, numerose aiuole dalle associazioni locali, mentre in piazza degli Alpini è possibile immergersi tra i profumi e i sapori dei prodotti locali. Quest’anno tornano i giardini di eccellenza, che hanno preso vita nei giardini del Convento S.Francesco, dell’ex-Convento delle Oblate e del palazzo comunale. Inoltre, in piazza Pascoli spazio agli amanti dei motori, con esposizione di auto e un’area dedicata ai più piccoli. La Festa inoltre ospita diverse iniziative, tra cui mostre, degustazioni di vino, punti di ristoro con prodotti tipici del territorio, laboratori per grandi e piccini, appuntamenti culturali e altro ancora.

Marco Nicoli