Bloccato nel torrente. Messo in salvo dal “Sast“

Stavano praticando il loro sport preferito, il canyoning anche detto torrentismo, tra le forre e i laghetti del Torrente Ania, nel comune di Coreglia Antelminelli, dove ogni fine settimana arrivano da tutta la Toscana appassionati del genere. Muta indossata scrupolosamente, tanta voglia di avventura e di tuffarsi nelle acque cristalline che scorrono tra le rocce. Purtroppo, nella tarda mattinata di ieri qualcosa è andato storto per i tre giovani che si sono trovati in forte difficoltà in un tratto del percorso dove la portata dell’acqua era troppo elevata per una discesa in sicurezza. Due di loro sono riusciti a passare incolumi, mentre un terzo, 34 anni di Grosseto, è rimasto bloccato sopra la cascata.

La chiamata alla centrale operativa del 118, fatta dai compagni messisi in salvo, è arrivata intorno alle 12,30 e immediatamente è stata attivata la stazione di Lucca del Soccorso Alpino. Sul posto si è subito diretta la squadra dei tecnici del Sast reperibili presso il centro di protezione civile Roberto Nobili di Castelnuovo Garfagnana e, contemporaneamente, è stato allertato l’elisoccorso regionale per l’eventuale trasferimento rapido di personale tecnico specializzato in soccorso in forra. La squadra, però, una volta raggiunta la persona in difficoltà, è riuscita in autonomia a spostarla tramite manovre di recupero verso l’alto e l’intervento, perfettamente riuscito, si è concluso intorno alle 15. Il 34enne tratto in salvo, apparso in buone condizioni di salute anche se infreddolito, è stato visitato dal medico del Soccorso Alpino e poi accompagnato verso il campo sportivo di Coreglia Antelminelli.

Qui, per precauzione, è stata fatta arrivare un’ambulanza della Croce Rossa di Bagni di Lucca. Sul luogo si è diretto anche l’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco con a bordo i tecnici specializzati, a disposizione in caso di necessità e i carabinieri de Comando Compagnia di Castelnuovo di Garfagnana.

Fiorella Corti