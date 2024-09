Bivaccano ubriachi alla stazione. Sanzionati e allontanati tre uomini

Continuano i controlli della polizia alla stazione di Lucca .Nell’ambito dell’intensificazione dei controlli del territorio predisposta dal Questore, nella giornata di venerdì è stato effettuato un altro servizio straordinario presso la stazione, nel corso del quale un cittadino marocchino di 40 anni è stato multato in quanto in evidente stato di ubriachezza. Allo stesso è stato applicato l’ordine di allontanamento da Piazza Ricasoli e dalla Stazione per 48 ore.

Intorno alla mezzanotte, è stato effettuato un ulteriore controllo, durante il quale sono stati identificati altri due cittadini marocchini di 34 e 21 anni in evidente stato di ubriachezza. Ad entrambi è stato applicato l’ordine di allontanamento per 48 ora dalla piazza della stazione. Inoltre è stato denunciato un altro cittadino marocchino, di 23 anni, in quanto contravventore al foglio di via obbligatorio . L’uomo è stato rintracciato in centro storico, in via Cervia.