Biagi avverte: "Number 8, mina vagante"

Sesta giornata del girone di ritorno per il Green Le Mura Spring, che dopo le due sconfitte rimediate nelle ultime due gare contro Nicobasket e Caffè Toscano Pielle Livorno, questa sera ospiterà al Palatagliate alle 21.15 Number 8. E proprio queste due sconfitte hanno fatto scivolare le biancorosse al quarto posto in classifica con 24 punti, appaiate assieme a Caffè Toscano Pielle Livorno e Nicobasket, proprio le due formazioni con le quali hanno perso le ultime due gare. Il roster di San Giovanni Valdarno, nono in classifica, sulla carta potrebbe essere un impegno abbordabile per le biancorosse, che all’andata si imposero per 69-77 grazie ad una bella prova di carattere. Le ragazze aretine però dopo il rientro dalla sosta per le festività natalizie hanno messo a segno tre vittorie consecutive, sulle cinque fino ad ora conquistate, a dimostrazione dell’ottimo momento che stanno vivendo.

Il Green Le Mura Spring invece, complice anche le diverse assenze, non sta attraversando un gran momento, e dovrà attendere ancora qualche giorno per avere a disposizione tutto il quintetto titolare completo. Per le biancorosse sarà comunque importante arrivare con i bioritmi al massimo all’appuntamento dei play-off di marzo, dove si deciderà tutto il campionato.

Tra le ospiti merita particolare attenzione Stella Innocenti, la miglior realizzatrice con 17,8 punti/gara e specialista nel procurarsi i tiri liberi e nel realizzarne 8,5/gara, con una precisione del 79,8%. "Affrontiamo una mina vagante - commenta coach Biagi - perché vengono da tre vittorie consecutive ed hanno un roster collaudato che gioca insieme da anni. All’andata ci hanno messo un po’ in difficoltà con i tiri da tre, noi cercheremo di farci trovare pronti mettendo più agonismo già in allenamento e mercoledì lo vedremo in campo".

Ci sarà poco tempo per ricaricare le energie visto che si tornerà di nuovo in campo domenica alle 19 questa volta al Palatenda di Piombino per affrontare il Basket Golfo, roster che si trova al terzultimo posto in classifica.

Alessia Lombardi