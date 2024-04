Bambini agenti pronti all’azione. Tutti insieme a scuola di polizia

Venerdì 22 marzo 2024 i bambini della scuola primaria Santa Dorotea hanno partecipato a un progetto molto coinvolgente con la Polizia di Stato. Verso le 9.10 i bambini hanno sentito il suono delle sirene e incuriositi sono corsi alle finestre vedendo le volanti e le moto venire verso la scuola. Tutti gli alunni delle varie classi si sono preparati per uscire in cortile e i poliziotti presenti hanno mostrato e spiegato a loro la funzione del taser.

Successivamente le classi quarta e quinta si sono recate in aula con il commissario Roberta Frangiosa per assistere a una presentazione power point in cui illustrava i seguenti temi: “i diritti e i doveri“, “la Costituzione“, il lavoro di alcuni “poliziotti speciali (NOCS)“; e l’importanza del “numero 112“ da chiamare in qualsiasi caso di emergenza o pericolo; a questo numero rispondono operatori civili che a seconda dell’emergenza sanno chi fare intervenire. Infine hanno spiegato l’uso corretto dell’app “Youpol“: si tratta di un’applicazione che permette a qualsiasi utente di interagire in tempo reale con la Polizia di Stato inviando segnalazioni (video, audio, foto e messaggi). Un altro argomento affrontato è stato quello relativo al “consenso“ bisogna fare molta attenzione a non condividere all’interno dei social foto, audio e video senza l’autorizzazione della persona coinvolta. Il commissario ha inoltre mostrato le manette a tutti i bambini e questi ultimi sono rimasti molto stupiti poiché non le immaginavano così pesanti.

Alla fine della spiegazione le due classi si sono recate in cortile per provare una nuova esperienza: gli agenti hanno presentato le volanti e i bambini sono entrati al loro interno provando a chiamare, con il consenso del commissario, la centrale operativa di Lucca; un altro poliziotto invece ha mostrato ad alcuni bambini una barra antiproiettile che si attiva pigiando un pulsante sulla portiera della volante. Di seguito gli agenti hanno presentato le bellissime moto di servizio facendo salire ogni bambino per immortalare il momento con una foto. L’esperienza più entusiasmante è stata quella di indossare il giubbotto antiproiettile poiché gli alunni si sono sentiti dei veri poliziotti in servizio. Per concludere l’esperienza sono stati offerti, dalla Polizia di Stato, dei regali a tema per le varie classi. Questa mattinata è stata per i bambini della scuola Santa Dorotea un’esperienza emozionante e indimenticabile.

(Classe V)