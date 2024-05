Auto perde il controllo. Paura per 6 ragazzi

Pomeriggio di paura, finito fortunatamente senza conseguenze ben peggiori. Sei ragazzi tra i sedici ed i 18 anni circa sono rimasti feriti, per fortuna in modo non grave, dopo essere stati travolti da un’auto, guidata da un coetaneo di 18 anni, mentre si trovavano su un aiuola spartitraffico. Il fatto è avvenuto nella zona dell’area industriale del PIP del Chitarrino a Fornaci di Barga. A quanto pare si trattava di un unico gruppo di giovani ritrovatosi lì con motorini e auto. Ad un certo punto un auto, una Ford Fiesta guidata da un giovane , mentre passava davanti agli altri ragazzi ha perso il controllo e ha investito il gruppo travolgendo motorini e giovani. Ancora da chiarire sia il motivo per cui i ragazzini si trovassero in quel punto, sia come mai l’auto sia finita fuori strada. Poteva finire davvero molto peggio… comunque, alla fine sei giovani hanno comunque riportato ferite e contusioni varie giudicate per fortuna non gravi. La chiamata ai soccorsi è stata attorno alle 17 e sul posto sono accorse l’ambulanza della Croce Rossa di Bagni di Lucca e l’ambulanza India con infermiere a bordo della Misericordia del Barghigiano.

Non è stato un intervento semplice proprio per il numero dei ragazzi coinvolti e contusi. Dopo le prime cure i giovani feriti, tre per ogni ambulanza, sono stati trasferiti in codice giallo al pronto soccorso di Castelnuovo. Per loro comunque, come detto, ferite e traumi non importanti ma tanto spavento. Sul posto per i rilievi del caso e per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto anche i Carabinieri.