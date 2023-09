“Auto in sosta ovunque alle Madonne Bianche“. Protestano i residenti

Campi da padel e da calcio, un’attività che cresce, quella alle Madonne Bianche, con le inevitabili ripercussioni visto che manca un vero e proprio parcheggio. “Come residenti abbiamo coinvolto e informato anche l’assessore Nicola Buchignani – dice Piero Andreucci –, perchè la situazione è ingestibile per chi ci vive, con le auto lasciate ovunque tutti i giorni lungo la strada. L’assessore si è detto disponibile a cercare di individuare la soluzione per un parcheggio. Ce lo auguriamo perchè in questo modo non si può andare avanti“.