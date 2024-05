“Atlante dei paesi fantasmi“. Giovedì l’appuntamento

Un viaggio emozionante nell’Italia dei borghi fantasma, è quanto propone l’appuntamento del 9 maggio, alle 21, dei Giovedì al Museo, che ha come ospite Riccardo Finelli con il suo libro "Atlante dei paesi fantasma". È possibile assistere all’incontro sia in presenza, presso la sede del Museo, in via Ducale 4 a San Michele di Piazza al Serchio. L’Italia, soprattutto nelle sue zone interne, è costellata di paesi abbandonati, centri che furono grandi e vitali, spazzati via nel giro di pochi decenni dall’incuria o dallo spopolamento. Le loro rovine malinconiche e colme di bellezza restano a ricordarci le generazioni che li hanno abitati, all’insegna di un rapporto spesso controverso tra chi se li è lasciati alle spalle e chi oggi sogna di farli rinascere.

Dino Magistrelli