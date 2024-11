Assegnate le borse di studio intitolate a Guelfo Marcucci

A Milano sono state assegnate ieri le due borse di studio in memoria di Guelfo Marcuci, patrono e fondatore del Ciocco e di Kedrion La consegna presso la Fondazione Irccs Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, dove si è svolta la cerimonia di consegna dei Premi di ricerca 2023 promossi oltre che da Kedrion Bioharma n collaborazione con INGM (Istituto Nazionale di Genetica Molecolare) anche dalla Fondazione Carlo Erba e DA Kedrion Biopharma.

Per quanto riguarda i premi "Guelfo Marcucci" vengono assegnati per la ricerca nel campo delle coagulopatie congenite supportati da Kedrion Biopharma Le due borse di studio sono rivolte a giovani laureati italiani che hanno realizzato progetti di ricerca originali e innovativi nel campo delle coagulopatie congenite. Quest’anno il riconoscimento è andato a Marco Colussi, Università degli Studi di Milano, con il progetto intitolato "Soluzioni di intelligenza artificiale per il monitoraggio remoto di pazienti emofilici", e Addolorata Truma, IRCCS Ospedale Maggiore Cà Granda Policlinico di Milano, con il progetto "Valutazione globale del rischio cardiovascolare dei pazienti con emofilia".

Durante la cerimonia, Paolo Marcucci, Chairman di Kedrion, che ha consegnati una targa ai due ricercatori, ha sottolineato l’onore di essere presente alla cerimonia per riconoscere il talento e l’impegno di due giovani ricercatori che si dedicano a un settore fondamentale come quello della salute: "La ricerca - ha dichiarato - rappresenta il cuore pulsante della nostra missione in Kedrion, poiché crediamo fermamente che ogni scoperta e ogni passo in avanti possa fare la differenza nella vita dei pazienti.