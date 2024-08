Anziani, fragili e soli. Un “esercito“ con loro. Insieme per superare l’emergenza-caldo

Un’estate, quella del 2024, che a Lucca sarà ricordata non solo per i record di presenze agli eventi ma anche per le alte temperature che, con l’avvicinarsi di Ferragosto, non sembrano proprio dare tregua. Proprio per far fronte all’emergenza caldo e ai bisogni delle persone più fragili, primi tra tutti gli anziani e i senza fissa dimora, sono tanti i servizi attivati dalle associazioni di volontariato del territorio che ogni estate – nonostante il poco personale – danno sempre un aiuto preziosissimo.

Sempre attivo il servizio di Unità di strada portato avanti dai volontari della Croce Rossa e del Corpo dell’ordine di Malta che – due volte alla settimana – portano vivere e supporto ai senza tetto. L’attività, d’estate, viene svolta regolarmente il martedì (Croce Rossa) e il giovedì (Cisom) in orario serale, con distribuzione di beni di prima necessità - come abiti leggeri, kit igienici e calzature - e bevande fresche per portare a chi vive in strada un po’ di refrigerio.

L’assistenza a queste persone, considerando le sfide aggiuntive che l’estate impone a chi vive in rifugi precari, diventa infatti prioritaria.

In aumento, a causa delle vacanze estive, anche le richieste di supporto per il trasporto delle persone anziane e sole: "Durante l’estate, quando i figli o chi bada a loro vanno in ferie – commenta Alessandro Monacci di Cisom – gli anziani restano ancora più soli. Per questo riceviamo ancora più richieste di aiuto dalle persone che si devono recare in ospedale o a fare visite mediche e non hanno più chi li accompagna".

Tante, per fortuna, le associazioni che combattono questo fenomeno: le Misericordie del Comune di Capannori, ad esempio, ormai da diversi anni hanno istituito un servizio gratuito proprio per non lasciare soli gli anziani del territorio. Chi non possiede sistemi di climatizzazione nella propria casa e voglia un po’ di compagnia, può infatti chiedere di essere accompagnato nei locali delle associazioni, dove potrà trascorrere qualche ora in ambienti freschi, scambiando qualche chiacchiera e facendo anche attività di aggregazione organizzate dai volontari.

A far compagnia agli anziani soli anche i volontari della Croce Rossa, che dopo la pandemia hanno dato il via ad un progetto dedicato proprio alla "gentilezza": il servizio si chiama "Compagnia a domicilio" e ripartirà a fine mese grazie, in particolare, all’impegno delle infermiere volontarie. Attivo per gli over 65 anche lo sportello della Croce Verde: il servizio è aperto anche l’estate ogni martedì dalle 14 alle 18 e ogni giovedì dalle 9 alle 12. Qui gli anziani potranno trovare un punto di ascolto e sportello informativo, ma anche un ambulatorio infermieristico, trasporto con mezzi sociali adeguati, banco della spesa, assistenza operativa per contatti con Enti o disbrigo pratiche. Ma anche, non ultimo, anche una rete di aiuto nella cura degli animali di affezione, spesso i compagni più preziosi ma che non è sempre facile curare e accudire a dovere per un anziano. A settembre riprenderà anche "Mare d’argento", l’iniziativa con cui i volontari portano gli anziani allo stabilimento balneare della Croce Verde di Torre del Lago.

Giulia Prete