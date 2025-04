Andreucci e Briani super. Trionfo in Val d’Orcia

Paolo Andreucci e Rudy Briani, portacolori della Scuderia Ro Racing, hanno trionfato con la Citroën C3 Rally2 del Team HSport, equipaggiata con pneumatici Mrf Tyres, nel Rally della Val d’Orcia, gara organizzata da Radicofani Motorsport (Siena), secondo appuntamento del Campionato Italiano Rally Terra 2025. Per Andreucci e Briani è stata una gara in crescendo, con una rimonta già nella giornata di sabato che lo ha proiettato in seconda posizione, seguita da un dominio nella giornata finale di domenica, dove ha fatto segnare tre migliori tempi su tre prove del primo giro, portandosi al comando e mantenendo il primato della classifica fino al traguardo.

Il prossimo appuntamento nel campionato italiano Terra per Paolo Andreucci sarà il Rally Adriatico, in programma il 3 e 4 maggio prossimi.

"Voglio dedicare questa vittoria – ha affermato Andreucci- a due carissimi amici che ci hanno lasciato in questi ultimi mesi, Francesco e Franco. È una vittoria che dedico a loro, alla nostra amicizia e ai tanti momenti vissuti insieme. Nel senese abbiamo disputato una bella gara, con un’ottima rimonta. Nella prima giornata abbiamo chiuso in seconda posizione e domenica, già dal primo passaggio, siamo riusciti ad aumentare il nostro vantaggio sugli avversari, grazie anche all’eccellente lavoro svolto con le Mrf Tyres e alla competitività della vettura preparata da HSport di Silvio Lazzara. Nonostante le condizioni meteo complicate, abbiamo trovato fin da subito il giusto equilibrio delle gomme. Sia sul fondo bagnato di sabato che su quello in progressivo asciugamento di domenica, siamo riusciti a esprimere tutto il nostro potenziale, merito appunto anche dell’ ottima tenuta delle gomme".

Dino Magistrelli