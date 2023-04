Ancora grave la 69nne estratta viva

E’ sempre ricoverata in gravissime condizioni Francesca Donatini, la 69enne estratta nel pomeriggio di sabato dalle macerie della sua palazzina di Montecarlo, nella cui esplosione ha purtroppo perso la vita il marito, Luciano Lazzerini (insieme nella foto) pensionato di 70 anni originario di Pisa. La donna ha riportato ustioni sul settanta per cento del corpo ed è ricoverata all’ospedale di Cisanello. Le sue condizioni sono definite stabili dai medici, ma la prognosi resta riservata e nessuno si sbilancia in previsioni.

Ancora grave ma non in pericolo di vita, invece, Simone Cerchiai, il 47enne estratto per primo dalle macerie, che ha riportato un forte trauma da schiacciamento toracico ed è tuttora in ospedale. Era nel suo appartamento al piano superiore della palazzina e i vigili del fuoco l’hanno individuato per primo, aiutati anche da due vicini, che avevano iniziato subito a scavare in attesa dei soccorsi.